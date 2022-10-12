Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью CNN.

"Впервые с начала войны" Россия "драматически нацелилась" на энергетическую инфраструктуру, заявил он.

По его словам, одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Он добавил, что Украина пытается "быстро восстановить поставки из других источников".

На вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это "один из вариантов, которые рассматриваются".

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львовской области сегодня ракеты повторно попали в две электроподстанции.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.