В Днепропетровской области из-за взрыва ракеты серьезно повреждена одна из высоковольтных подстанций.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале.

По его словам, разрушены автотрансформаторы и резервные линии электроснабжения. Сколько времени займет восстановление оборудования, сейчас сказать нельзя.

"Во время пиковых нагрузок высока вероятность отключения от электроэнергии более 20% территории нашего региона и перебоев в работе объектов критической инфраструктуры не только Днепропетровской, но и Запорожской области", – предупредил Лукашук.

Ранее мы писали, что с 11 октября в Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии после того как сегодня Россия снова ударила по объектам энергоинфраструктуры.

А вчера в результате вчерашних ракетных ударов по Днепропетровской области пострадала критическая инфраструктура, жилые кварталы и остановки. 80 тысяч жителей области остались без света.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.