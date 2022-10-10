В Днепропетровской области четверо погибших и 19 раненых из-за утренних ракетных ударов.

Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Всего по области выпустили десять ракет, четыре из которых сбили. Позже он добавил, что сбиты пять ракет.

Пострадала критическая инфраструктура, жилые кварталы и остановки. 80 тысяч жителей области остались без света.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре пострадал пассажирский автобус из-за обстрелов.

Также мы писали, что Днепропетровская область пережила ночь массированных атак. Россияне били ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией по четырем районам области. В Никополе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети.

Утром 10 октября вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.