В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение после утренних обстрелов, которые поразили, в том числе, объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Без света остались следующие области:

На остальной территории Украины электропитание повреждено частично.

В результате обстрела произошли попадания по объектам критической инфраструктуры (преимущественно, по объектам энергоснабжения) в восьми областях и Киеве, возникло более 30 пожаров.

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