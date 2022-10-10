Из-за сегодняшнего ракетного удара в Украине с задержкой до 30 минут двигаются 14 поездов. 24 поезда едут с задержкой от получаса и более.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в телеграм-канале.

В "Укрзализныце" заявили, что время задержки вашего поезда оперативно можно посмотреть на сайте, а также в разделе "онлайн-табло" в чат-ботах "Укрзализныци" и в приложении.

Киевский железнодорожный вокзал открыт для пассажиров на вход и выход, посадка и высадка пассажиров - по графику.

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила о возможной задержке поездов из-за повреждения контактной сети

Сегодня утром вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ.

В РФ уже прокомментировали атаку по Украине.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.