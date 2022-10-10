Президент Зеленский записал обращение по поводу массированной ракетной атаки РФ по Украине утром 10 октября.

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.

Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.

Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", - заявил президент.

Также он заявил, что РФ пытается стереть Украину и живущих в ней людей в лица земли в целом. Об этом говорится в сообщении на официальной странице президента в Facebook.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными".

Напомним, что утром 10 октября Украина подверглась беспрецедентной ракетной атаке со стороны РФ. Сообщают об ударах по Киеву, Харькову, Днепру, Одессе, Житомиру, Хмельницкому, Львову, Тернополю, Кривому Рогу и другим городам.

Это вызвало разрушения и повреждения критической инфраструктуры. Сообщают о проблемах со связью, электроэнергией.