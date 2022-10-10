Президент РФ Владимир Путин 10 октября начал заседание российского Совбеза по Украине. Он обвинил Украину в "терроризме" и заявил, что было уже три "теракта против Курской АЭС".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи", - завил Путин.

По его словам, сегодняшний обстрел - это ответ на "угрозы, создаваемые Российской Федерации". И предупредил, что в случае новых "терактов", будут аналогичные удары.

Также Путин обвинил Украину в попытке подорвать "Турецкий поток".

Накануне Путин впервые обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины и назвал это "терактом".

В Кремле прокомментировали массированные удары по Украине, назвав их частью "спецоперации", и заявили, что РФ готова обсудить с Эрдоганом вопрос переговоров с США, Францией и Германией.

Напомним, российские войска сегодня выпустили по Украине уже 75 ракет, более 40 из них сбила ПВО.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.