Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому охрана всей инфраструктуры Крымского моста, где сегодня произошел взрыв, возлагается на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.

Ранее охраной Крымского моста занимались силы Росгвардии.

Ранее советник ОП Михаил Подоляк заявил, что подрыв моста моста устроили сами россияне из-за разборок между ФСБ и военными.

В МИД РФ после подрыва Крымского моста заявили о "террористической сущности" украинской власти.

Как сообщалось, уже стала известна личность водителя фуры, с помощью которой могли взорвать Крымский мост. Это 51-летний Махир Юсубов. Он занимался перевозками и, как пишут, постоянно колесил по Краснодарскому краю, попадая в поле зрения камер.

Ранее даже был опубликован его последний маршрут.

Тем временем Кремль подготовил для российских СМИ методичку, как правильно писать о взрыве на Крымском мосту. Так, журналистам категорически запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста - правильно говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".

"Страна" разбиралась, как и зачем взорвали Крымский мост и кто мог это сделать.