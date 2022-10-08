Путин отреагировал на подрыв Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому охрана всей инфраструктуры Крымского моста, где сегодня произошел взрыв, возлагается на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.
Ранее охраной Крымского моста занимались силы Росгвардии.
Ранее советник ОП Михаил Подоляк заявил, что подрыв моста моста устроили сами россияне из-за разборок между ФСБ и военными.
В МИД РФ после подрыва Крымского моста заявили о "террористической сущности" украинской власти.
Как сообщалось, уже стала известна личность водителя фуры, с помощью которой могли взорвать Крымский мост. Это 51-летний Махир Юсубов. Он занимался перевозками и, как пишут, постоянно колесил по Краснодарскому краю, попадая в поле зрения камер.
Ранее даже был опубликован его последний маршрут.
Тем временем Кремль подготовил для российских СМИ методичку, как правильно писать о взрыве на Крымском мосту. Так, журналистам категорически запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста - правильно говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".
"Страна" разбиралась, как и зачем взорвали Крымский мост и кто мог это сделать.