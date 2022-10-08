Сегодня утром на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом, сообщают российские власти. Цистерна ехала в хвосте грузового поезда. На первых кадрах, которые попали в сеть, видно, как горел весь состав.

Движение по мосту было остановлено из-за очень сильного пожара. Судоходство при этом не перекрывалось.

О прилете или диверсии пока не сообщается.

Собрали всё, что известно об инциденте по состоянию на сейчас:

Около 8:16 в Крыму из-за пожара на Керченском мосту запустили паромную переправу. Мост на данный момент непроездной из-за пожара состава, который перевозил топливо.

Крымские паблики пишут, что в результате взрыва на Крымском мосту рухнул один из пролетов, по которому передвигались автомобили.

На фото видно, что горящий состав находится на другой части моста.

То есть ЧП произошло в нескольких местах сооружения, что может указывать на искусственный характер инцидента.

Также очевидцы публикуют кадры, как пытались заехать на Крымский мост и не смогли. "Толя, я опоздаю. Тут мост горит", - говорит мужчина на видео.

На кадрах виден пожар и повреждение автомобильного полотна.

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