После взрыва на Крымскому мосту, повлекшего за собой масштабный пожар в субботу, 8 октября, российским журналистам поспешили выдать методичку, как же "правильно" рассказывать о ЧП рядовым россиянам.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

Так, журналистам категорически запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста - правильно говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".

Кроме того, журналисты должны повторять, что подготовка к восстановительным работам уже началась. Также якобы заработала Керченская паромная переправа, а Минтранс уже запустил новые логистические маршруты.

"Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются", - отмечает "Медуза".

Ранее мы писали, что российские государственные и провластные СМИ получили методичку о том, как писать о "частичной" мобилизации. Там говорится, что "Россия побеждала в войнах только всем миром", когда ее жители считали, что идет "война народная", и поэтому россиянам важно донести тезис о необходимости "сплотиться перед угрозой НАТО", который намерен "расчленить и разграбить" Россию.

Также "Страна" сообщала, что известно в настоящий момент о взрыве на Крымском мосту.

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