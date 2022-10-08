В Кремле начали реагировать на случившееся с Крымским мостом. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию инцидента.

Его спикер Дмитрий Песков заявил, что сроки восстановления моста пока неизвестны.

От оценок, что именно произошло, в Кремле пока воздержались.

Напомним, ранее в России озвучили главную версию случившегося на Крымском мосту - дорогу повредили украинские вандалы. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Крымские паблики пишут, что в результате взрыва на Крымском мосту рухнул один из пролетов, по которому передвигались автомобили.

Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.