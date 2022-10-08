"Дорогу повредили украинские вандалы". В России озвучили главную версию случившегося на Крымском мосту
Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия также назвала первую официальную версию того, что случилось на Крымском мосту. Причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля, сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.
Это привело к обрушению двух пролетов автомобильной части моста и возгорании семи цистерн на железнодорожной части.
То есть уже практически официально взрыв на мосту - это диверсия.
И ещё одно заявление российской стороны по Крымскому мосту - уже с прямым обвинением в адрес Украины.
Глава "парламента" Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на мосту повредили "украинские вандалы".
Как писала "Страна", пожар на Крымском мосту сделал его непроездным.
Крымские паблики пишут, что в результате взрыва на Крымском мосту рухнул один из пролетов, по которому передвигались автомобили.
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