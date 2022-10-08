Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия также назвала первую официальную версию того, что случилось на Крымском мосту. Причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля, сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.

Это привело к обрушению двух пролетов автомобильной части моста и возгорании семи цистерн на железнодорожной части.

То есть уже практически официально взрыв на мосту - это диверсия.

И ещё одно заявление российской стороны по Крымскому мосту - уже с прямым обвинением в адрес Украины.

Глава "парламента" Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на мосту повредили "украинские вандалы".

Как писала "Страна", пожар на Крымском мосту сделал его непроездным.

Крымские паблики пишут, что в результате взрыва на Крымском мосту рухнул один из пролетов, по которому передвигались автомобили.

Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.