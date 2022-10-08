В МИД РФ после подрыва Крымского моста заявили о "террористической сущности" украинской власти.

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как писала "Страна", на Крымском мосту рано утром загорелась цистерна с топливом, которая ехала в хвосте грузового поезда. Движение по мосту остановлено.

В России озвучили, что "дорогу повредили украинские вандалы". При этом в Кремле не знают, как долго продлится ремонт Крымского моста. Ущерб от повреждения Крымского моста оценили в сотни миллионов рублей, сообщение поездов отменили.

У Зеленского заявили, что "все незаконное должно быть разрушено".

Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.