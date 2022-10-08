В Крыму начались очереди за бензином, пишут местные паблики. "Видимо, есть опасения, что после подрыва моста будет нарушено снабжение топливом", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Тем временем советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона заявил, что повреждение Керченского моста, соединяющего территорию России с оккупированным Крымом, существенно осложняет оккупантам поставки всего необходимого на полуостров, в том числе и оружия.

"Крымский мост - это ключевое логистическое звено, которое связывает Россию с Крымом, а дальше уже с Херсонской областью. По состоянию на сегодняшний день официально заявлено россиянами, что он закрыт... Логистически у них резко усложняется поставка всего чего только можно, от продовольствия и горючего, к поставкам оружия в Крым и Херсонскую область. Для нас это большой плюс", - сказал Денисенко.

Напомним, в России заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к вспышке семи топливных цистерн железнодорожного состава. В повреждении переправы в РФ обвинили "украинских вандалов".

Тем временем в Кремле не знают, как долго продлится ремонт Крымского моста.

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