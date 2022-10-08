В сетях опубликовано фото 51-летнего Махира Юсубова - человека, находившегося за рулем грузовика, предположительно взорвавшегося сегодня утром на Крымском мосту.

Соответствующий снимок появился в Telegram-каналах.

Махир Юсубов занимался перевозками и, как пишут, постоянно колесил по Краснодарскому краю, попадая в поле зрения камер.

Ранее даже был опубликован его последний маршрут.

Позавчера он в последний раз вышел на связь с родными. Последний отрезок пути до моста можно было проехать за полчаса, но у Юсубова на это ушло почему-то 6 часов.

Именно он мог находиться за рулем того самого грузовика, который предварительно считается причиной взрыва.

По крайней мере, родственники опознали его по видео с досмотра.

По словам родственников, Махир был фактическим владельцем автомобиля. Он занимался частными перевозками. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но фактически продолжал работать на машине.

Эту версию подтверждает и сам Самир на специально снятом видео.

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