Следственный комитет РФ сообщает о трёх погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Двое из них - это пассажиры ехавшей рядом со взорвавшимся грузовиком легковушки, из воды подняты тела мужчины и женщины.

Третий, вероятно, водитель фуры, которая, по одной из версий, и была подорвана на мосту.

Как писала "Страна", на оккупированном полуострове на фоне ситуации с мостом начались очереди за бензином и продуктовый ажиотаж. Ущерб от повреждения Крымского моста оценили в сотни миллионов рублей, сообщение поездов отменили.

Также известно, что сейчас в Крыму погодные условия не позволяют запустить паромную переправу. К тому же, в Кремле не знают, как долго продлится ремонт Крымского моста.

МИД РФ обвинило власти Украины в "террористической сущности" после подрыва моста. СМИ предполагают, что за подрывом Крымского моста может стоять СБУ. Впрочем, на вопрос "Страны" о причастности силовиков к взрыву Крымского моста, спикер ведомства Артём Дегтяренко ответил, что Служба эти новости не комментирует.

"Роль СБУ или какого либо государственного органа Украины в "бавовны" будем комментировать после нашей окончательной победы", - заявил Артем Дегтяренко "Стране".

Тем временем в Эстонии уже поздравили Украину с взрывом Крымского моста, в результате которого рухнул один из пролетов, по которому передвигались автомобили.

Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.