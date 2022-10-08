Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на власти.

На фоне ситуации с подрывом Крымского моста "власти" подсчитали, сколько продуктов сейчас на полуострове.

Так, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объявил о введении ограничений на выдачу товаров в одни руки для "избежания ажиотажа": не более 3 килограммов или 3 пачек бакалейных продуктов в одни руки, также запрещено отпускать бензин на заправках в канистры.

При этом он заверяет, что нет "никакого повода для продовольственного и топливного ажиотажа в Крыму".

Он приводит объемы запасов продовольствия:

Сахар на 23 дня

Мука на 27 дней

Макароны на 29 дней

Масло подсолнечного на 46 дней

Консервы мясные на 106 дней

При этом в Кремле не знают, как долго продлится ремонт Крымского моста.

Также Кремль подготовил для российских СМИ методичку, как правильно писать о взрыве на Крымском мосту. Так, журналистам категорически запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста - правильно говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".

Также "Страна" сообщала, что известно в настоящий момент о взрыве на Крымском мосту.

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