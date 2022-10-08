Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что подрыв Крымского моста произошел по приказу Киева - и рад этому обстоятельству, пишет Delfi.

"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией... Положительным моментом является то, что движение остановилось", - сказал Рейнсалу.

"Мост был важен для Путина еще и как подтверждение, что Крым навсегда останется с Россией", - подчеркнул эстонский министр.

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