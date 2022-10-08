Телеграмм-канал Mash публикует фото фуры, которая, предположительно взорвалась на Крымском мосту. Она выехала из Краснодара и записана на Бориса Юсубова. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на своё имя.

Взрыв произошел в 06:15. Предварительно, красный тягач, начинённый взрывчаткой, смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту.

Водитель грузовика, как рассказывают проверявшие его работники ГИБДД, был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, предположительно, паллетная плёнка находилась на поддонах. Он был полностью загружен. Автомобиль не загоняли на рентген.

То, что владельцем фургона является житель Краснодара, противоречит одной из версий взрыва Крымского моста, озвученной в РФ, о том, что "дорогу повредили украинские вандалы".

СМИ предполагают, что за подрывом Крымского моста может стоять СБУ. Впрочем, на вопрос "Страны" о причастности силовиков к взрыву Крымского моста, спикер ведомства Артём Дегтяренко ответил, что Служба эти новости не комментирует.

"Роль СБУ или какого либо государственного органа Украины в "бавовны" будем комментировать после нашей окончательной победы", - заявил Артем Дегтяренко "Стране".

Крымские паблики пишут, что в результате взрыва на Крымском мосту рухнул один из пролетов, по которому передвигались автомобили.

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