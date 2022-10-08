Итак, сегодня утром был взорван Крымский мост. Там рухнули в море две автомобильные нитки, которые вели с материковой территории России в Керчь.

Дорога, которая ведет с полуострова в Краснодарский край, судя по всему, осталась целой. Также, видимо, сравнительно быстро смогут восстановить железнодорожную часть моста (он не обрушен). Но на данный момент весь мост закрыт для движения.

Уже понятно, что это не чрезвычайное происшествие, а диверсия. По наиболее распространенной версии, взорвался начиненный взрывчаткой грузовик, следовавший с российской стороны. Хотя есть и другие варианты того, как это могло произойти.

Украина, которая не раз официально декларировала намерения уничтожить сооружение, официально прямо не подтвердила своей причастности, но все заявления представителей власти и ведомств намекают именно на это. В СМИ появляется неофициальная информация, со ссылкой на источники, что за подрывом моста стоит СБУ (по другим данным - ГУР).

На вопрос "Страны" причастна ли СБУ к подрыву Крымского моста спикер СБУ Артём Дегтяренко ответил, что Служба эти новости не комментирует. «Роль СБУ или какого либо государственного органа Украины в «бавовні» будем комментировать после нашей окончательной победы», - заявил Артем Дегтяренко «Стране».

Впрочем, есть версия, что это дело рук не Украины.

Показательно также, что мост был подорван сразу после 70-летнего юбилея Путина.

"Страна" разбиралась, что произошло с Крымским мостом.

Что случилось на мосту

Примерно в 6 утра российские СМИ и телеграм-каналы начали публиковать видео пожара на Керченском мосту.

Сначала сообщалось, что там загорелась цистерна с топливом, которая шла по железнодорожной части моста. Появилось видео охваченного пламенем поезда.

Но позже "власти" Крыма заявили, что перекрывают все движение по мосту. Как оказалось, в море рухнул пролет автомобильной ветки. Она расположена в значительном удалении от горящего поезда, и было понятно, что эти явления никак не связаны.

И уже очевидно было, что это диверсия.

"Глава Крыма" Аксенов сообщил, что рухнули две ветки автомобильной части моста, по которым транспорт ехал с материковой территории России в сторону Керчи. После этого Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что причиной обрушения стал подрыв грузового автомобиля.

Российская инфографика по подрыву моста

Иными словами, ехавшая с российской стороны машина после заезда на мост взорвалась - такова наиболее распространенная в России версия событий на данный момент (к ее рассмотрению мы вернемся позже).

В соцсетях также публикуют несколько видео момента взрыва. Там заметно, что по мосту проезжает фура, крытая белым тентом.

Российские СМИ публикуют фото и видео грузовика, который предположительно заехал на мост, спокойно пройдя проверку на посту ГИБДД.

Пока туманна судьба водителя фуры, если она действительно стала причиной взрыва.

Версии по сути две - он либо погиб, либо выпрыгнул из машины заранее. Хотя последний факт наверняка попал бы на видео. А машина бы потеряла управление, чего также не зафиксировано (на видео грузовик взрывается, не отклоняясь от курса движения).

Поэтому, скорее всего, водитель погиб. И, в таком случае, он был либо смертником (сознательно шёл на смерть ради выполнения задачи по подрыву моста), либо его использовали "втёмную" и он не знал о взрывчатке, которая была в кузове. Ее могли подорвать дистанционно.

Но это, повторимся, если версия с грузовиком отражает реальность.

В Кремле пока никаких версий не озвучивали и виновных не называли. Путин дал указание создать следственную комиссию в правительстве, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На украинский след уже указал "глава парламента" Крыма Константинов, который предположил, что мост взорвали "украинские вандалы".

На данный момент любое движение по мосту остановлено, пожар поезда с топливными цистернами потушен, и разбирать сгоревший состав идут спасательные команды железнодорожников.

Между Крымом и Краснодарским краем обещают запустить паромное сообщение, а на самом полуострове появились очереди за бензином.

Также поступают сообщения, что в магазинах начали ограничивать торговлю - поскольку Крымский мост был главной артерией для снабжения полуострова. И продуктовый ажиотаж может подорвать запасы, которые есть в Крыму.

Местные "власти" сначала подтвердили установление лимитов на продажу отдельных видов товаров, но затем заявили, что их уже отменили и что запасов и еды, и топлива на полуострове достаточно.

При этом на данный момент Россия контролирует сухопутный коридор в Крым через захваченные территории юга Украины. То есть альтернативный путь доставки товаров на полуостров есть (плюс в теории целой осталась еще одна автомобильная нитка Крымского моста).

Ключевой вопрос с точки зрения практических последствий взрыва - насколько поврежден железнодорожный мост. Потому что как раз через него и перебрасывалась военная техника. Если он вышел из строя надолго, то это может стать логистической проблемой для РФ. Правда, есть еще железная дорога по югу Украины, но она проходит сравнительно недалеко от лини фронта и по ней могут наноситься удары ракетами и по ней легче работать двиерсьонно-разведовтельным группам ВСУ.

Пока точной информации о том, сколько продлится ремонт железнодорожного моста нет. Судя по видео, пролеты там не обрушились. Поэтому его ремонт, вероятно, займет не столь много времени как восстановление обрушившейся автомобильной части.

Кто взрывал и как. Версии случившегося

Чисто технически основных версии может быть три.

1. Наиболее, на данный момент, распространенная - начиненный взрывчаткой грузовик заехал на мост и сдетонировал.

К этой версии есть несколько вопросов. Их формулируют прежде всего российские СМИ.

Как сообщают собеседники государственного телеканала "Russia Today" в российских силовых структурах, при въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035. Они просвечивают все транспортные средства.

Комплекс оснащен приборами, которые определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними. Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и еще множество других параметров.

Если посмотреть на последствия подрыва моста, который буквально переломился, то взрывчатки в грузовике должно было находиться очень много. Но тогда непонятно, почему автоматическая система ее не зафиксировала.

И здесь объяснений не так много: то ли российское оборудование не сработало, то ли смена проверяющих допустила халатность. Либо взорвался не грузовик, а что-то другое.

Если предположить, что это был не грузовик, то нельзя исключать еще двух вариантов, при которых мост мог быть подорван: ракетный удар и заминирование опор сооружения.

Пока никаких фактических предпосылок говорить об этих двух вариантах нет. Единственный повод их обсудить - это перечисленные выше вопросы к версии с грузовиком.

2. Если говорить о ракетах, то от ближайшей точки на линии фронта в Запорожской области до Крымского моста более 250 километров.

В теории Украина имеет антикорабельные ракеты "Нептун", способные бить на 280 километров. Но на таком расстоянии достаточно медленный "Нептун" скорее всего был бы сбит ПВО, которая плотно прикрывает и сам мост, и территории, через которые снаряд бы пролетал.

Хотя, вполне возможно, что удар могли нанести и другими ракетами, о наличии которых на вооружении Украины официально не сообщалось.

Также в российских военных телеграм-каналах обращают внимание на обилие искр во время взрыва. Такие искры, сообщают военные блогеры, возникают при ударе тяжелых боеприпасов о железные или бетонные поверхности.

При этом, нужно отметить, пострадала как раз та сторона моста, которая обращена в сторону Азовского моря и украинского побережья.

Хотя на данный момент это пока ничего не доказывает. Никто не публиковал видео прилета ракеты и не сообщал, что видел ее.

Хотя, напомним, во время летних взрывов в Крыму на аэродроме около Евпатории тоже отмечали, что нет никаких видео подлета ракеты, но затем украинское командование официально подтвердили ракетную атаку.

3. Еще один вариант - минирование опор. Насколько реально это было сделать, с учетом того, что мост - это хорошо охраняемый объект, вопрос открытый (если только его не заминировали те, кто должен был его охранять).

Впрочем, как и вопрос, мог ли грузовик, начиненный взрывчаткой, обрушить такую основательную конструкцию, как автомобильный пролет.

Если вспомнить бомбардировки Антоновского моста в Херсоне "Хаймарсами", то пока ничего подобного эти попадания там не вызывали. Это, кстати, добавляет сомнений к упомянутой выше "ракетной" версии.

Поэтому нельзя исключать, что Крымский мост предварительно заминировали - поэтому и смогли вывести из строя часть конструкции практически одномоментно.

Но это, повторимся, пока лишь теоретические рассуждения. Которые должны быть подтверждены или опровергнуты после изучения места взрыва.

Относительно же того, кто устроил подрыв, основных предположения три:

1. Самое распространенное - Украина. Собственно, представители украинской власти и ведомств практически прямо об этом и говорят (о чем еще будет ниже).

Помимо очевидных целей удара (выведение на время из строя важного логистического маршрута снабжения российских войск, плюс мощный информационно-психологический эффект), ряд российских комментаторов считают, что этот удар является одним из элементов подготовки наступления украинских войск на запорожском направлении с целью выйти к Азовскому морю и разрезать на две части группировку российских войск в Украине, а также перерезать сухопутный коридор в Крым.

2. Вторая версия - мост подорвали спецслужбы РФ, по заданию тех групп в Кремле, которые пытаются подтолкнуть Путина к максимальной эскалации войны в Украине (вплоть до использования ядерного оружия) и стремятся не допустить каких-либо компромиссов и договорённостей российской власти с Украиной или Западом.

Напомним, в России развернулась в последнюю неделю целая компания с критикой военного командования за неудачи на фронте. Параллельно критикуется и политическое руководство страны за "нерешительность". Подрыв Крымского моста уже придал этой критике сильный импульс.

Многие российские военные блогеры уже напоминают обещание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева устроить "судный день" за нападение на Крым и его высказанное в телеграме 21 апреля обещание нанести "ответный удар" в случае атаки на Крымский мост.

К слову, в российском "патриотическом" информационном пространстве идут заявления, что нарушена одна из главных "красных линий", и нужно дать Украине сопоставимый ответ. Например, нанести удары по Киеву или крупнейшим инфраструктурным объектам. И идет прямая апелляция к Медведеву и прочим руководителям относительно того, когда будут выполнены их угрозы.

3. Третья версия - подрыв организован западными спецслужбами. Либо по просьбе Украины, либо по некому собственному плану. Например, чтоб сорвать даже теоретическую возможность каких-либо договоренностей с Россией.

Отметим, что сейчас на Западе все чаще говорят о необходимости урегулировать конфликт и выйти на компромисс с Москвой, сняв опасность ядерной войны.

О том, что такая опасность в последнее время возросла, стали открыто говорить многие лидеры мнений в США и Европе. Например, Илон Маск и Ангела Меркель. То есть на Западе усиливается тренд на то, что "мы поддерживаем Украину, но не Третью мировую войну". В западных СМИ также стали появляться публикации с умеренной критикой украинских властей за радикальные действия (например, публикация в "Нью-Йорк Таймс" с фактическим обвинением Украины в убийстве Дарьи Дугиной).

То есть, определенные процессы на Западе в сторону "миротворчества" начались.

И если удар по Крымскому мосту вызовет новую эскалацию войны, переговорный трек, если он и существует, может быть приостановлен или вообще закрыт.

Реакция Украины и соцсетей

На данный момент украинские власти выражают "глубокое удовлетворение" происходящим. Хотя нигде прямо не говорят, что причастны к подрыву моста.

Но, судя по формулировкам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина имеет к этому отношение.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", - написал он в твиттере.

Минобороны Украины сообщило, что "ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?"

СБУ в честь подрыва Крымского моста позволило себе немного творчества. В официальном телеграм-канале Службы появилось перефразированное стихотворение Тараса Шевченко:

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Оригинал выглядит так:

Світає,

Край неба палає;

Соловейко в темнім гаї

Сонце зострічає.

После этих заявлений с украинской стороны, МИД России сделал заявление.

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - заявила спикер ведомства Мария Захарова.