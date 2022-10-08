Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который ранее прямо намекал на участие Украины в подрыве Крымского моста, сейчас выдвинул новую версию - борьбу силовых ведомств России.

По его мнению, взрыв стал результатом борьбы между двумя группировками - "чекистов" (ФСБ) и военных (Министерство обороны и Генеральный штаб РФ).

Как считает Подоляк, взрыв на мосту на руку военным, так как тогда виновной за провалы на фронте будет ФСБ, не обеспечившую безопасность такого стратегического объекта.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском посту так:

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано".

В свою очередь МИД РФ обвинило власти Украины в "террористической сущности" после подрыва моста. СМИ предполагают, что за подрывом Крымского моста может стоять СБУ. Впрочем, на вопрос "Страны" о причастности силовиков к взрыву Крымского моста, спикер ведомства Артём Дегтяренко ответил, что Служба эти новости не комментирует.

Война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.