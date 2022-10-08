В РФ допустили восстановление автомобильного движения по частично разрушенному взрывом Крымскому мосту уже сегодня после 16:00 по одной полосе в реверсивном режиме.

Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

По его словам, это позволяет состояние неповрежденной части автодорожного полотна.

Также министр анонсировалось усиленный досмотр машин, которые въезжают на мост.

Ранее Минтранс РФ заявил о запуске движения поездов по железнодорожному мосту с 8 вечера сегодняшнего дня.

Также "власти" оккупированного Крыма заявили об организации сухопутного коридора через оккупированные территории Украины из-за повреждений Крымского моста.

"Страна" разбиралась, как и зачем взорвали Крымский мост и кто мог это сделать.

Война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.