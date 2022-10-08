В результате взрыва и пожара на Крымском мосту разрушены два пролета переправы, а также повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

"Сначала пожарные пытались потушить огонь с лестницы, однако из-за сильного ветра и льющегося топлива бороться с огнем было сложно", - сказано в сообщении.

По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено. Поезда, следующие к оккупированному Крыму, перенаправлены в Анапу.

"Всего 8 октября в сообщении с Крымом задействованы 11 поездов - пять в направлении Крыма, шесть - в обратном направлении", - отмечают СМИ.

Кроме того, "власть" оккупированного Крыма заявила об организации сухопутного коридора через оккупированные территории Украины из-за повреждений Крымского моста.

"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - отметил "советник главы Крыма" Олег Крючков. По его словам, на мосту повреждена только одна нить автомобильной части, а две полосы визуально целые.

Ранее мы писали, что ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту оценили до полумиллиарда рублей.

В то же время в Кремле не знают, как долго продлится ремонт Крымского моста. При этом сообщается, что все поезда с оккупированным Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться из-за пожара на Крымском мосту. Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.

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