Россия пригрозила "неотвратимыми последствиями", если подтвердится "украинский след" во взрыве на Крымском мосту.

Об этом сообщает телеграм-канал главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. "Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб", - заявил он.

По его словам, в России большой опыт борьбы с "террористами", это должны хорошо понимать и те, кто использует их методы. По мнению Слуцкого, "именно Киев стоит за организацией этой атаки".

"Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с произошедшим, оказывается, поздравляет глава эстонского МИД", - возмутился российский политик.

Ранее МИД РФ обвинило власти Украины в "террористической сущности" после подрыва моста.

Напомним также, что в Эстонии поздравили Украину с взрывом Крымского моста.

Как писала "Страна", в России озвучили главную версию случившегося на Крымском мосту - "дорогу повредили украинские вандалы". На оккупированном полуострове на фоне ситуации с мостом начались очереди за бензином и продуктовый ажиотаж. Ущерб от повреждения Крымского моста оценили в сотни миллионов рублей, сообщение поездов отменили.

Также известно, что сейчас в Крыму погодные условия не позволяют запустить паромную переправу. К тому же, в Кремле не знают, как долго продлится ремонт Крымского моста.

МИД РФ обвинило власти Украины в "террористической сущности" после подрыва моста. СМИ предполагают, что за подрывом Крымского моста может стоять СБУ. Впрочем, на вопрос "Страны" о причастности силовиков к взрыву Крымского моста, спикер ведомства Артём Дегтяренко ответил, что Служба эти новости не комментирует.

"Роль СБУ или какого либо государственного органа Украины в "бавовны" будем комментировать после нашей окончательной победы", - заявил Артем Дегтяренко "Стране".

Тем временем в Эстонии уже поздравили Украину с взрывом Крымского моста, в результате которого рухнул один из пролетов, по которому передвигались автомобили.

Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

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