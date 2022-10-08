РФ угрожает Украине "неотвратимыми последствиями", если обнаружит украинский след при взрыве Крымского моста
Россия пригрозила "неотвратимыми последствиями", если подтвердится "украинский след" во взрыве на Крымском мосту.
Об этом сообщает телеграм-канал главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. "Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб", - заявил он.
По его словам, в России большой опыт борьбы с "террористами", это должны хорошо понимать и те, кто использует их методы. По мнению Слуцкого, "именно Киев стоит за организацией этой атаки".
"Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с произошедшим, оказывается, поздравляет глава эстонского МИД", - возмутился российский политик.
Ранее МИД РФ обвинило власти Украины в "террористической сущности" после подрыва моста.
Напомним также, что в Эстонии поздравили Украину с взрывом Крымского моста.
Как писала "Страна", в России озвучили главную версию случившегося на Крымском мосту - "дорогу повредили украинские вандалы". На оккупированном полуострове на фоне ситуации с мостом начались очереди за бензином и продуктовый ажиотаж. Ущерб от повреждения Крымского моста оценили в сотни миллионов рублей, сообщение поездов отменили.
Также известно, что сейчас в Крыму погодные условия не позволяют запустить паромную переправу. К тому же, в Кремле не знают, как долго продлится ремонт Крымского моста.
МИД РФ обвинило власти Украины в "террористической сущности" после подрыва моста. СМИ предполагают, что за подрывом Крымского моста может стоять СБУ. Впрочем, на вопрос "Страны" о причастности силовиков к взрыву Крымского моста, спикер ведомства Артём Дегтяренко ответил, что Служба эти новости не комментирует.
"Роль СБУ или какого либо государственного органа Украины в "бавовны" будем комментировать после нашей окончательной победы", - заявил Артем Дегтяренко "Стране".
Тем временем в Эстонии уже поздравили Украину с взрывом Крымского моста, в результате которого рухнул один из пролетов, по которому передвигались автомобили.
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