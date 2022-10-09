В честь 70-летия президента РФ Владимира Путина Словакия передала Украине еще две самоходные артиллерийские установки Zuzana-2. Так выразился министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Чтобы отметить его 70-летие, мы вручим еще один подарок агрессору Путину. Очередные две новые Zuzana-2 поступили в Украину (и многое другое) #МыВыстоимСУкраиной", - написал Надь в Твиттере.

"А будет еще больше", - пообещал он в своем посте.

Напомним, Zuzana-2 способна стрелять на расстояние 40 километров.

Как писала "Страна", предыдущие САУ Zuzana 2 в Украину доставили 13 августа.

Тем временем в РФ определили новую "красную линию" в своих отношениях с Западом, связанную с Украиной. Как заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук, красные линии касаются, прежде всего, поставок Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что в Конгрессе США не спешат передавать Украине ракеты ATACMS с дальним радиусом действия, считая, что на данном этапе войны потребности Украины закрывают РСЗО HIMARS.

Также "Страна" писала, что администрация президента США Джо Байдена не готова наращивать поставки дальнобойного оружия в Украину.

Между тем война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.