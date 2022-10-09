Поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения послужат для РФ "красной линией".

Об этом заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

"Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения", - сказал Полищук.

Он добавил, что Москва "в ходе тщательного анализа" определит меры реагирования на действия американской стороны и ее союзников, решивших поставить вооружение Киеву.

"Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации", - пояснил Полищук.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что в Конгрессе США не спешат передавать Украине ракеты ATACMS с дальним радиусом действия, считая, что на данном этапе войны потребности Украины закрывают РСЗО HIMARS.

Также "Страна" писала, что администрация президента США Джо Байдена не готова наращивать поставки дальнобойного оружия в Украину.

Между тем война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.