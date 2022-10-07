В Конгрессе США не спешат передавать Украине ракеты ATACMS с дальним радиусом действия, считая, что на данном этапе войны потребности Украины закрывают Himars.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Украине намерены использовать ракеты ATACMS для ударов по базам дронов в Крыму.

"Мы знаем, откуда прилетают дроны. Мы просто не можем до них дотянуться", - заявила депутат Александра Устинова.

В США напротив, опасаются, что удары по Крыму приведут к эскалации, в т.ч. ядерной. Кроме опасений ударов по Крыму, США тревожат также истощения запасов ATACMS в США.

В Пентагоне отказались комментировать журналистам точное количество этих ракет.

Также "Страна" писала, что администрация президента США Джо Байдена не готова наращивать поставки дальнобойного оружия в Украину.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.