В Пентагоне дали опосредованный ответ на требования Украины предоставить ей дальнобойные ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до 300 километров (они запускаются с установок "Хаймарс").

Замминистра обороны США Лора Купер заявила на брифинге, что уже переданные Украине управляемые снаряды GMLRS выполняют все необходимые задачи.

"По нашим оценкам, с помощью GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS... они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя", - заявила Купер.

Отметим, что большинство модификаций указанной ракеты имеют предельную дальность 84 километра. Исключение составляет новейшая разработка - GMLRS-ER, которая имеет максимальную дальность в 150 километров.

О том, что такие ракеты поступали в Украину, сообщений не было.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

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