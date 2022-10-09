Германия пообещала Украине 100 танков из Греции и Словакии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, сделанное во время ее визита в Литву.

О каких танках идет речь, министр не уточнила. Между тем на вооружении у Греции находится несколько сотен танков "Леопард" различных модификаций.

Других подтверждений от Германии о том, что она решилась на поставки "Леопардов" Украине, пока не было.

Напомним, на этот счет в ФРГ идут споры, и до последнего момента правительство страны отказывалось передавать Украине основные боевые танки, пока этого не сделают другие страны НАТО.

Германия также объявила о дополнительных поставках в Украину системы ПВО IRIS-T.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона — одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", — сказала Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

Украина не раз просила у Берлина танки и возмущалась тем, что ФРГ не торопятся их поставлять.

В середине сентября немецкая пресса писала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр Ламбрехт скептически относятся к поставкам танков Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже неохотно отреагировала на требование Украины поставить Киеву танки "Леопард".