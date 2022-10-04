США считают целесообразной передачу Украине советских, а не западных танков.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер во вторник на брифинге в Пентагоне.



"Мы абсолютно согласны с тем, что украинцам нужны танки. [...] С точки зрения немедленной поставки и переброски самым простым вариантом являются танки советского образца, которые украинцы уже умеют эксплуатировать и, что еще важнее, умеют их ремонтировать, для них есть запчасти", - сказала она.

"Одна из проблем с внедрением танков западного образца заключается в их обслуживании и техническом обеспечении", - добавила Купер.