Министерство обороны США отрицает, что Вашингтон каким бы то ни было образом причастен к диверсии на газопроводах "Северный поток" на прошлой неделе.

"США не были причастны никоим образом", - сказал во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер во время брифинга, комментируя диверсию на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2".

Ранее "Страна" сообщала, что первые данные указывают на возможный акт саботажа или нападения на газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Если это так, то атака не отвечает ничьим интересам.

После чего в Белом доме объяснили, что имел в виду Байден, обещая уничтожить "Северный поток" прошлой зимой.

В начале феврале этого года Байден обещал покончить с "Северным потоком - 2", если Россия вторгнется в Украину. Угроза прозвучала на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Если Россия вторгнется, если танки или войска перейдут границу Украины, "Северного потока - 2" не будет", – сказал тогда Байден.

На уточняющий вопрос журналистки, как он сможет это сделать, если учесть, что этот проект контролируется Германией, президент США ответил: "Обещаю, мы сможем это сделать".

В тоже время в Пентагоне сразу после аварии заявили, что США "абсолютно не причастны" к инциденту на "Северном потоке".