Владимир Путин обвинил специальные службы Украины в организации взрыва на Крымском мосту, который произошёл утром 8 октября.

Об этом стало известно во время совещания президента России с главой Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным.

"Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины", - такой вывод по итогам разговора с Бастрыкиным сделал сам Путин.

Чиновник сообщил президенту, что Крымский мост взорвали спецслужбы Украины.

"Сомнений нет. Это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью такого теракта было уничтожение важного объекта инфраструктуры Российской Федерации", - заявил он президенту страны.

Бастрыкин также добавил, что участвовали в организации и осуществлении взрыва не только спецслужбы Украины, но граждане России, а также других государств.

Российский президент в свою очередь заявил, что это "теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ".

Это первое официальное обвинение Украины со стороны России в подрыве моста и в "теракте".

"Мы возбудили дело по части второй статьи 205 "Терроризм", и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования - это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая", - цитирует Бастрыкина пресс-служба Кремля.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники ФСБ России установили подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту, что произошёл утром 8 октября.

Ранее стало известно, что американская газета The New York Times вслед за другим авторитетным изданием The Washington Post назвала Украину ответственной за подрыв Крымского моста.