Украинцев ждут многочисленные изменения с 1 января 2026 года.

Жителей страны ожидает повышение минимальной зарплаты, новые размеры пенсий и социальных выплат, рост налогообложения для ФОП.

Также ожидаются изменения в правилах бронирования военнообязанных, введение обязательного ежегодного скрининга здоровья и новые условия выхода на пенсию.

Об этих и других изменениях - в материале "Страны".

Минимальная зарплата, прожиточный минимум и соцвыплаты

С 1 января минимальная заработная плата в Украине составит 8647 гривен, что на тысячу гривен больше, чем в 2025 году. Это повышение повлечет за собой автоматический рост множества выплат и начислений.

Одновременно увеличивается и прожиточный минимум — именно от него зависят размеры госсубсидий, пособий, пенсий и отдельных социальных льгот. Прожиточный минимум различается в зависимости от категории населения: для трудоспособных, нетрудоспособных граждан, детей и студентов. В среднем рост составит около 10–12%.

Минимальная пенсия по возрасту составит 2595 гривен, а максимальная — 25950 гривен.

Повышение минимальной пенсии повлечет за собой рост надбавок для людей старшего возраста, участников боевых действий, ветеранов и лиц с инвалидностью.

Государственная поддержка семей с детьми также индексируется. Минимально гарантированный размер алиментов теперь составит:

1408,5 грн — для детей до 6 лет,

1756 грн — для детей от 6 до 18 лет.

Те же суммы предусмотрены и для временной государственной помощи детям, если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.

Для одиноких матерей максимальный размер помощи в 2026 году составит:

2817 грн на ребенка до 6 лет,

3512 грн — на ребенка старше 6 и до 18 лет,

3328 грн — для студентов очной формы обучения до 23 лет.

Если над ребенком установлена опека или попечительство, рост до 7042 грн для детей младше 6 лет и до 12 292 грн — если ребенок имеет инвалидность.

Для малообеспеченных семей государство увеличивает порог выплат. Максимально возможная помощь составит:

4084,65 грн — на ребенка до 6 лет,

5092,40 грн — на ребенка от 6 до 18 лет,

1996,8 грн — на трудоспособных членов семьи,

2595 грн — на нетрудоспособных лиц и людей с инвалидностью.

Жители горных населенных пунктов будут получать на 20% больше, что учитывает сложные условия проживания и повышенные расходы.

Женщины, которые не работают и не уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ), смогут рассчитывать на государственную помощь по беременности и родам. Размер выплаты зависит от длительности декретного отпуска:

За 126 дней (при нормальных родах) — 29 399,58 грн,

За 140 дней (осложненные роды) — 32 666,20 грн,

За 180 дней (для женщин, пострадавших от аварии на ЧАЭС) — 41 999,40 грн.

Кроме того, предусмотрена помощь по уходу за больным ребенком — от 7042,50 грн для малышей до 6 лет до 8780 грн для детей старшего возраста.

Налоги, единый сбор и изменения для ФОПов

С 1 января 2026 года в Украине вступают в силу новые налоговые ставки, привязанные к росту минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Повышение этих базовых показателей напрямую затронет всех предпринимателей на упрощенной системе налогообложения — ФОП.

Сумма единого налога пересчитывается пропорционально изменению "минималки". Теперь ежемесячные платежи составят:

I группа ФОП — 332,8 грн в месяц (ранее 311 грн);

II группа ФОП — 1729,4 грн (вместо 1610 грн);

III группа ФОП — 5% от дохода, как и прежде, но при увеличенных лимитах.

В условиях военного положения правительство сохраняет действие военного сбора, но также увеличивает его размеры.

Для ФОПов I и II группы он составит 864,7 грн в месяц, тогда как ранее уплачивалось 800 грн. Для III группы ставка останется процентной — 1% от дохода.

Поскольку ЕСВ привязан к размеру минимальной зарплаты, то его минимальный ежемесячный взнос теперь равен 1902,34 грн. Это обязательный платеж для всех зарегистрированных предпринимателей — даже тех, кто временно не ведет деятельность или не имеет дохода. Максимальный размер взноса установлен на уровне 38 046,80 грн.

Для разных категорий предпринимателей также увеличиваются пороговые значения годового дохода, превышение которых требует смены группы налогообложения или перехода на общую систему:

I группа — до 1 444 049 грн в год,

II группа — до 7 211 598 грн,

III группа — до 10 091 049 грн.

Новые правила бронирования работников

С нового года вступят в силу обновленные правила бронирования военнообязанных. Теперь предприятия смогут сохранять сотрудников только при условии официальной зарплаты не ниже 21,6 тысячи гривен в месяц.

Эта сумма рассчитана по формуле — минимальная зарплата, умноженная на коэффициент 2,5. Таким образом, повышение минималки автоматически увеличило и "порог бронирования".

Одновременно в Минобороны упростили процедуру продления отсрочки для тех, кто ухаживает за родственниками и опекает людей с инвалидностью — теперь система будет работать в автоматическом режиме, без необходимости повторно подавать документы.

Рост ставок судебного сбора

С 1 января в Украине также вступают в силу новые размеры ставок судебного сбора. Эти изменения напрямую связаны с повышением прожиточного минимума.

Теперь фиксированный размер судебного сбора составит 3328 грн вместо прежних 3028 грн. Это повышение отразится при подаче исков имущественного, административного и неимущественного характера, а также при инициировании дел о банкротстве, подаче жалоб и кассаций.

Рост ставок затронет как физических лиц, так и компании. Например:

при подаче исков имущественного характера размер взноса составит 1,5% от цены иска, но не менее 3328 грн,

при подаче административного иска — в пределах 0,4–1 прожиточного минимума,

за апелляционные жалобы и пересмотр решений предусмотрены отдельные проценты от суммы иска.

Закон сохранил все основные категории граждан, освобожденных от уплаты судебного сбора, в их числе военнослужащие и участники боевых действий, лица с инвалидностью, внутренние переселенцы.

Скрининг и профилактика здоровья

Одним из нововведений станет программа ежегодных медицинских обследований граждан старше 40 лет. Приглашение на скрининг будет приходить в "Дию" спустя месяц после дня рождения.

Государство оплатит обследование в размере 2000 гривен, которые поступят на Дия.Карту через неделю после подтверждения участия.

Программа охватит диагностику сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, оценку психического здоровья и базовые лабораторные анализы. На реализацию выделено 10 миллиардов гривен, и в 2026 году пройти чекап смогут не менее 5 миллионов украинцев.

В соцсетях уже высказывают предположения, что одна из целей этого массового чекапа - составить базу мужчин призывного возраста, которые находятся в Украине и по параметрам здоровья могут быть мобилизованы. Призывной возраст в Украине ограничивается 60 годами. То есть, получается такая "массовая медкомиссия".

Другое медицинское нововведение - обновится национальный календарь вакцинации. Вакцина против туберкулеза будет вводиться раньше, а для девочек 12–13 лет появится прививка от вируса папилломы человека (детальнее на инфографике ниже).

Зарплаты учителей и медиков

В 2026 году педагогических работников ждет повышение ставок — суммарно на 50%. Они вырастут в два этапа: на 30% с января и еще на 20% с сентября.

Медиков также ждут финансовые изменения. Зарплата врачей первичной и экстренной медицины поднимется до 35 тысяч гривен.

Кроме того, врачи, которые подпишут трехлетние контракты на работу в сельской местности или у линии фронта, получат единовременную выплату в размере 200 тысяч гривен.

Поездки за границу

С нового года ускорится прохождение пограничного контроля при поездках в Польшу — в поездах Киев–Перемышль и Киев–Хелм проверки будут проходить прямо в вагонах. Предполагается, что это позволит сократить время поездки.

Кроме того, часть мужчин от 23 до 60 лет, работающих в сфере медиа и коммуникаций, получит возможность временно выезжать за границу, при наличии подтверждающих документов и разрешений.

Они смогут выезжать по специальной процедуре, утвержденной Кабмином в постановлении №1509 от 19 ноября. Для пересечения границы таким мужчинам, помимо загранпаспорта, обязательно нужно иметь:

Письмо-информирование от Государственного комитета телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) с указанием даты выезда, ориентировочной даты возвращения и пункта пересечения границы. Военный билет с актуальными отметками ТЦК или его электронный аналог Приглашение от иностранной организации (например, на мероприятие, конференцию, командировку) с переводом/объяснением на украинский.

Максимальный период пребывания за границей для таких мужчин — до 60 дней.

Новые правила выхода на пенсию

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу новый этап пенсионной реформы. Для выхода на пенсию в 60 лет потребуется полный страховой стаж — 33–35 лет.

При его отсутствии пенсию назначат в 65 лет, но не менее чем при 15-летнем стаже.

Если и это условие не выполнено, гражданин сможет рассчитывать только на социальное пособие через Пенсионный фонд.

Роуминг по украинским тарифам

Украина с завтрашнего дня официально присоединяется к зоне роуминга ЕС. Украинцы с начала войны и так могут пользоваться услугами отечественных операторов в ЕС, а с 1 января это закрепится на постоянной основе.

Это значит, что в ЕС можно не переходить на местных операторов, а пользоваться услугами украинских, которые существенно дешевле.

Ограничений по объему трафика пока не вводили, но эксперты полагают, что некие лимиты на большие пакеты или безлимитный интернет все-таки будут, чтобы это не было убыточно для операторов.

Обновления в образовании

В сфере образования запускается "нулевой курс" — подготовительная программа к НМТ при вузах.

Она будет длиться от 3 до 6 месяцев и позволит абитуриентам дистанционно подтянуть украинский язык, математику, историю и один предмет на выбор.

Ликвидация слова "коньяк"

В сфере производства алкоголя с 2026 года исчезнет привычное название "коньяк" — в соответствии с требованиями ЕС его заменит "бренди".