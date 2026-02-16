В понедельник, 16 февраля, в Украине идет 1454-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 16 февраля
11.18 Данные Кличко отом, что без отопления в Киеве остаются всего около 500 домов, не учитывают 1100 многоэтажек, в которых восстановить тепло невозможно из-за разрушения Дарницкой ТЭЦ.
Слова мэра уточнила спикер КГГА Екатерина Поп.
На сегодняшнее утро без учета этих 1100 домов без отопления остаются 400 многоэтажек.
Однако в домах, зависящих от Дарницкой ТЭЦ, минимально отключают электричество, чтобы люди грелись электроприборами.
11.13 В результате ударов по энергетике без электричества остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях, сообщает "Укрэнерго". Без света остается значительная часть Одессы.
В большинстве регионов сегодня применяются графики отключений, в отдельных регионах они аварийные.
9.38 Водитель, чье авто взорвалось в Одессе, когда он активировал сигнализацию, - бывший военный, полковник, сообщают местные паблики.
Он выжил.
9.15 Водитель взорвавшегося авто в Одессе ранен, но выжил, сообщает полиция.
Это мужчина 56 лет.
9.08 Автомобиль в Одессе взорвался, когда владелец активировал сигнализацию, сообщают местные паблики.
По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали.
9.01 Отделения "Укрпочты" поджигают каждую неделю из-за раздачи повесток. Об этом заявил глава компании Игорь Смилянский.
"Никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Почти каждую неделю нам поджигают отделения за то, что мы раздаем повестки", - сказал он.
Смилянский подчеркнул, что "Укрпочта" относится к военной инфраструктуре и имеет контракт с Минобороны на распространение повесток. 100% военнообязанных работников забронированы.
8.45 В киевском метрополитене подтвердили частичное обрушение потолка на станции "Теремки".
Сообщается, что вчера вечером около 22:30 зафиксировали локальное повреждение элементов подвесного потолка в одном из выходов. Пострадавших нет.
По данным предприятия, инцидент связан с предыдущими повреждениями конструкций во время обстрелов.
Станция при этом работает в обычном режиме.
Тем временем паблики пишут, что потолок частично обвалился и на станции метро "Черниговская" (на фото).
8.34 В Черновцах военный бросил гранату во время уличных разборок.
По данным полиции, на улице Героев Майдана во время конфликта произошел взрыв после броска гранаты.
Пострадали три человека: одного госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.
Задержан 32-летний местный житель. Судя по фото, которое публикует Нацполиция, это военный.
8.26 В Одессе взорвался автомобиль, пишут местные паблики. Полиция работает на месте.
Напомним, несколько дней назад в городе подорвалось авто пограничника.
7.42 В Киеве на станции метро "Теремки" обвалился подвесной потолок.
Никто не пострадал, пишут паблики.
7.39 Украинская делегация отправилась на переговоры с Россией и США в Женеву.
Фото возле поезда выложил глава Офиса президента Буданов.
Переговоры, как ожидается, пройдут 17-18 февраля.
7.37 Пропал свет на захваченной части Запорожской области.
Отключения коснулись части районов Мелитополя, Энергодара и Приазовья, заявили назначенные Россией "власти".