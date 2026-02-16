В понедельник, 16 февраля, в Украине идет 1454-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 16 февраля

11.18 Данные Кличко отом, что без отопления в Киеве остаются всего около 500 домов, не учитывают 1100 многоэтажек, в которых восстановить тепло невозможно из-за разрушения Дарницкой ТЭЦ.

Слова мэра уточнила спикер КГГА Екатерина Поп.

На сегодняшнее утро без учета этих 1100 домов без отопления остаются 400 многоэтажек.

Однако в домах, зависящих от Дарницкой ТЭЦ, минимально отключают электричество, чтобы люди грелись электроприборами.

11.13 В результате ударов по энергетике без электричества остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях, сообщает "Укрэнерго". Без света остается значительная часть Одессы.

В большинстве регионов сегодня применяются графики отключений, в отдельных регионах они аварийные.

9.38 Водитель, чье авто взорвалось в Одессе, когда он активировал сигнализацию, - бывший военный, полковник, сообщают местные паблики.

Он выжил.

9.15 Водитель взорвавшегося авто в Одессе ранен, но выжил, сообщает полиция.

Это мужчина 56 лет.

9.08 Автомобиль в Одессе взорвался, когда владелец активировал сигнализацию, сообщают местные паблики.

По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали.

9.01 Отделения "Укрпочты" поджигают каждую неделю из-за раздачи повесток. Об этом заявил глава компании Игорь Смилянский.

"Никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Почти каждую неделю нам поджигают отделения за то, что мы раздаем повестки", - сказал он.

Смилянский подчеркнул, что "Укрпочта" относится к военной инфраструктуре и имеет контракт с Минобороны на распространение повесток. 100% военнообязанных работников забронированы.

8.45 В киевском метрополитене подтвердили частичное обрушение потолка на станции "Теремки".

Сообщается, что вчера вечером около 22:30 зафиксировали локальное повреждение элементов подвесного потолка в одном из выходов. Пострадавших нет.

По данным предприятия, инцидент связан с предыдущими повреждениями конструкций во время обстрелов.

Станция при этом работает в обычном режиме.

Тем временем паблики пишут, что потолок частично обвалился и на станции метро "Черниговская" (на фото).

8.34 В Черновцах военный бросил гранату во время уличных разборок.

По данным полиции, на улице Героев Майдана во время конфликта произошел взрыв после броска гранаты.

Пострадали три человека: одного госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.

Задержан 32-летний местный житель. Судя по фото, которое публикует Нацполиция, это военный.

8.26 В Одессе взорвался автомобиль, пишут местные паблики. Полиция работает на месте.

Напомним, несколько дней назад в городе подорвалось авто пограничника.

7.42 В Киеве на станции метро "Теремки" обвалился подвесной потолок.

Никто не пострадал, пишут паблики.

7.39 Украинская делегация отправилась на переговоры с Россией и США в Женеву.

Фото возле поезда выложил глава Офиса президента Буданов.

Переговоры, как ожидается, пройдут 17-18 февраля.

7.37 Пропал свет на захваченной части Запорожской области.

Отключения коснулись части районов Мелитополя, Энергодара и Приазовья, заявили назначенные Россией "власти".