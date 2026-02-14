Возвращение Владимира Мединского в переговорную группу РФ в качестве ее главы вместо начальника ГРУ генерала Игоря Костюкова вызвало в Европе и в Украине скептические комментарии относительно дальнейшего хода переговоров.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что, по его мнению, россияне хотят таким образом отложить принятие решений.

"Я думаю, они хотят отложить принятие решения. Я думаю, это будет большой ошибкой, и я надеюсь, что американцы не позволят им играть с ними", - сказал президент Украины.

В то же время причины, по которым РФ поменяли главу своей делегации, достаточно очевидны.

Замена произошла после покушения в Москве на заместителя Костюкова, генерала Владимира Алексеева, в чём РФ официально обвинила Украину (Киев причастность отрицает).

То есть это определенный демарш со стороны Москвы, которая, судя по всему, посчитала невозможным, чтобы и далее вел переговоры с Украиной генерал, на зама которого, по версии РФ, покушались украинские спецслужбы.

Однако, стоит отметить, что замена Костюкова на Мединского стала пока единственной публичной реакцией Москвы на покушение на генерала Алексеева. Россия по большому счету могла отреагировать куда более резко - приостановить на неопределенное время участие в переговорах, ужесточить требования на них и т.д. Однако ничего подобного не последовало.

Это значит, что Москва на данный момент не заинтересована в срыве переговорного процесса, параллельно обвиняя Киев в попытках сорвать процесс при помощи покушения на Алексеева.

Впрочем, скорее всего, эти рокировки сами по себе существенно ни на что не повлияют, так как, по многочисленным сигналам, переговоры находятся в тупике.

