После покушения на своего зама Костюков более не будет возглавлять делегацию РФ на переговорах. Туда возвращают Мединского
Следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России состоятся в Женеве 17-18 февраля. Причем московскую делегацию снова возглавит помощник президента России Владимир Мединский.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве. На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", - сказал Песков.
Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров прошел 23-24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Он же был главой делегации и во время второго раунда, который состоялся 4-5 февраля там же, в Абу-Даби.
Однако после покушения в Москве на его заместителя, генерала Владимира Алексеева, в чём РФ официально обвинила Украину, Костюков больше не будет руководить переговорной делегацией. Вместо него вернули Мединского.
