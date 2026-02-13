Следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России состоятся в Женеве 17-18 февраля. Причем московскую делегацию снова возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве. На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", - сказал Песков.

Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров прошел 23-24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Он же был главой делегации и во время второго раунда, который состоялся 4-5 февраля там же, в Абу-Даби.

Однако после покушения в Москве на его заместителя, генерала Владимира Алексеева, в чём РФ официально обвинила Украину, Костюков больше не будет руководить переговорной делегацией. Вместо него вернули Мединского.

Ранее мы разбирали возможные последствия покушения для мирных переговоров.