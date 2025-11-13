На переговоры в Стамбуле члены российской делегации привезли досье на каждого члена украинской группы и говорили о них "неприятные вещи".

Об этом в интервью газете The Times рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Они очень хорошо знают прошлое каждого из нас, и иногда они говорят провокационные и довольно неприятные вещи", - заявил чиновник.

По его мнению, таким образом россияне пытались разозлить украинских дипломатов, чтобы потом обвинить в срыве переговоров.

Особенно Кислица выделил главу делегации РФ, историка Владимира Мединского, который "открыл переговоры лекцией" и, по мнению украинского дипломата, искажённо изложил историю России и Украины, сделал вывод, что русские убивают русских.

В итоге, "поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены", говорится в статье.

"Нужно выложить свои аргументы на стол, а затем другая сторона тоже выкладывает свои аргументы на стол. А потом пытаешься понять, где общая почва. Что такое серая зона? Где та группа аргументов, которые совершенно неприемлемы? Мы так и не дошли до этого", - говорит Кислица.

По его словам, россияне "неоднократно игнорировали все попытки поговорить по существу", а вместо этого предлагали создать группы в WhatsApp, рабочие группы и другие механизмы, "которые они могли бы использовать, чтобы убедить американцев в том, что переговоры идут успешно, и не предпринимать карательных мер".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США "возникли трудности" с президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе мирного урегулирования.

Между тем в НАТО считают, что война в Украине с оперативной точки зрения зашла в тупик и к настоящему моменту подошло время для начала переговоров.