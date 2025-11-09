Количество украинцев, согласных на российские условия окончания войны, с 2022 года выросло вчетверо.

Об этом заявил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью "Суспильному".

По словам Головахи, если три года назад таких было 4%, то сейчас – уже 16%. Речь идет о респондентах, готовых принять условия вроде отказа от вступления в НАТО, сокращения армии и потери четырех областей.

Головаха также отметил, что заметно сократилось число украинцев, планирующих возвращение домой после войны. В конце 2022 года о таком намерении говорили 78%, сейчас – лишь 30-40%. Остальные надеются "как-то закрепиться" за рубежом.

Ранее опрос показал, что более 80% украинцев хотят переговоров о мире с Россией.

Война в Украине идёт 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 7 ноября. Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении – Успеновском плацдарме. Противник также достиг самых северо-западных, северо-восточных и северных точек Покровска. В октябре установлен рекорд по числу СОЧ в украинской армии. В Украине продолжается жёсткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что США после Газы "приступят к урегулированию конфликта в Украине".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.