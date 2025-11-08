В субботу, 8 ноября, в Украине идет 1354-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 8 ноября

10:08 "Шахеды" уничтожили локомотивное депо в городе Гребенка Полтавской области, сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, было более 20 прилетов.

Официально об этом сообщений пока не было. В то же время Укрзализныця заявляла об ударах по железнодорожной инфраструктуре Полтавской области.

9:59 Украинские дроны атаковали подстанцию "Белозерская" в Вологодской области, заявили власти региона.

Сообщается, что отключений электроэнергии в регионе нет.

9:49 В Черниговской областью ночью прилет по инфраструктуре Прилуцкого района, сообщают власти.

9:23 В Кременчуге из-за проблем с электричеством перешли на графики подачи воды.

Её будут давать в общей сложности по шесть часов в день (по три часа утром и вечером).

Напомним, город сейчас полностью отключён от света после очередного удара по Кременчугской ГЭС.

9:10 Еще кадры разбомбленной АЗС в селе Коротич под Харьковом.

По заправке ударил КАБ.

8:23 В Киеве с ночи действовали экстренные отключения электроэнергии.

Но с 8 часов утра уже действуют стабилизационные графики отключений, сообщили в городской военной администрации

8:22 Киев утром атаковали дроны. В Печерском районе на одном из объектов загорелись четыре грузовика, повреждены два здания и несколько автомобилей рядом, сообщает ГосЧС.

8:18 В результате ночной атаки по Украине задерживается ряд поездов, сообщила “Укрзалізниця”.

По данным компании, основные удары пришлись по Полтавской области. На нескольких станциях отсутствует электроснабжение, повреждена контактная сеть.

Из-за этого движение поездов на ряде участков возможно только тепловозами, что приведет к значительным задержкам. Пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях также будут следовать с опозданием до двух часов.

00:43 В Днепре под удар попала многоэтажка.