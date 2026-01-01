С начала полномасштабной войны за рубеж выехали 11 миллионов украинцев.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, официальные данные несколько меньше из-за того, что не все украинцы встали на консульский учет за границей.

"Обратите внимание: 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. 11! Я сегодня получил официальный ответ от МИДа – там 8,5 миллиона граждан. Но мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят", - отметил Лубинец.

Ранее мы публиковали статистику польских властей о том, сколько молодых украинцев после открытия границ для граждан 18-22 лет въехали в Польшу.

Западные СМИ также писали, что с 2026 года в Евросоюзе хотят рассматривать заявления соискателей убежища и отклонять их прямо на своих границах.

Война в Украине идет 1408-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 1 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее Зеленский в своем новогоднем обращении прямо отказался выводить войска из Донбасса, чего требует РФ. За несколько минут до Нового года беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки. ВАКС избрал меру пресечения ещё двум народным депутатам от "Слуги народа". Лукашенко заявил, что Путин отказался наносить удар "Орешником" по Банковой. С нового года Украина присоединилась к зоне роуминга Евросоюза.

