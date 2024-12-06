Из Украины нелегально выехали минимум 1,2 млн мужчин. Об этом заявила народный депутат Анна Скороход ("За будущее") в интервью Лане Шевчук.

Это официальная цифра, реальная может быть больше.

По ее мнению, ими, в том числе будет заниматься недавно созданное Министерство единства, целью которого будет учет голосов зарубежных украинцев на будущих выборах.

"У нас огромное количество людей за рубежом. До проведения выборов они вряд ли вернутся. А их нужно подсчитать, понять, кто где находится, и как-то соорганизовать. Вы же не знаете, сколько находится четко в Польше и как они распределены по регионам. А это политически играет роль. Я думаю, что потом будут вестись переговоры, как же это провести там. Консульские учреждения не вытянут. Возможно будет онлайн добавлено. Но авторизация, ты должен стоять на учете. У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали. Это сколько мы понимаем", - заявила Скороход.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что 1,3 млн украинцев выехали за границу.

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