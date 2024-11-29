Военное руководство Украины считает себя "рабовладельцами", когда проводит жесткую мобилизацию. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу в интервью Лане Шевчук.

"Военные руководители, которые влияют реально на процессы, они очевидно представляют себя какими-то рабовладельцами. Они считают, что всех можно заставить делать все что угодно, и вот так оно должно работать и давать результаты. Наверное, в этих условиях войны военное руководство имеет достаточно большое влияние и на политическое руководство", - заявил Мазурашу.

Он считает, что президент Владимир Зеленский обходит тему "бусификации", потому что она "токсичная", а если ее критиковать, то нужно и принимать меры.

Нардеп также ставит под сомнение данные опросов, по которым большинство украинцев "за войну до последнего".

"По опросам, 70% украинцев за то, чтобы воевать до последнего, а 30% живут в Украине", - рассказал Мазурашу, по его выражению, "анекдот на злобу дня".

Он отметил, что среди украинцев на самом деле многие не собираются воевать, но при этом некоторые люди выступают за то, "чтобы другие воевали до последнего".

"На этих людях тоже, возможно, президент пытается как-то сыграть, чтобы их держать возле себя. Тем более, что это официально так красиво, патриотично фигурирует. Когда ты за то, чтобы воевать до последнего, вау, ты молодец, ты патриот", - говорит Мазурашу.

По его мнению, эти люди (те, кто выступает за "войну до победного конца") подыгрывают военному руководству, которое продвигает силовую мобилизацию.

Напомним, последние опросы показывают, что большинство украинцев уже выступают за окончание войны и переговоры, в том числе с потерей территорий.

О том, какие последствия будет иметь смена настроений в Украине относительно войны и мира, мы писали в отдельном материале.