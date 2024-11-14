Народный депутат Виктория Гриб (внефракционная) считает, что в ТЦК можно провести проверку и отправить воевать здоровых военных.

Об этом она заявила в эфире Вечір.LIVE.

"Если там действительно служат ветераны, получившие ранения и имеющие статус УБД, то это оправдано. Но если там работают здоровые люди, то почему они не на передовой? У меня есть такие вопросы, и я убеждена, что их задает и общество", - рассказала нардеп.

В Минобороны ответили на предложение депутатов распустить ТЦК.

Спикер ведомства Дмитрий Лазуткин заявил, что в военкоматах работают 36 тысяч человек и среди них есть пригодные к службе военные.

"В ТЦК работает сейчас 36 тыс. человек, среди которых почти 7 тысяч - это гражданские. Также среди военных есть ограниченно пригодные, достаточно много таких людей. Есть около 3 тысяч женщин", - сообщил Лазуткин в эфире телемарафона.

Отметим, что статус "ограничено пригодный" был отменен еще в апреле. Видимо, имеется ввиду пригодный к службе в тылу.

Из слов Лазуткина следует, что в ТЦК работают 26 тысяч мужчин-военных, из которых неназванная часть - пригодна к службе.

Напомним, нардеп Юрий Камельчук заявил, что ТЦК нужно расформировать за "нечеловеческое отношение" к украинцам. Как он сказал, военкомы своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей от них прячутся, а те, кто попадает в военные части, идут в самоволку. Позже он добавил, что в ТЦК работают слишком много людей, 99% их работы можно автоматизировать.

Затем с аналогичным призывом выступила временная комиссия Верховной Рады. Вместо ТЦК предлагается создать больше рекрутинговых центров, а бывших военкомов отправить на фронт.

В ТЦК же заявили, что из их сотрудников сформировать военные бригады невозможно.