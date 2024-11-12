Временная комиссия Верховной Рады призывает расформировать ТЦК и СП.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" сообщила народный депутат из "Слуги народа" Юлия Яцык.

По ее словам, вместо них предлагается создать больше рекрутинговых центров, а бывших военкомов отправить на фронт.

"Мы в своем отчете предложили расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из гражданских лиц в том числе. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять задания в зоне боевых действий. Из существующих сейчас работников ТЦК можно создать 10 полноценных бригад", - сказала нардеп.

Точные данные о количестве сотрудников ТЦК в Украине она не стала называть, ссылаясь на их секретность, но отметила, что это "значительно меньше", чем 100 тысяч.

Вчера нардеп Юрий Камельчук в эфире того же СМИ тоже заявил, что ТЦК нужно расформировать за "нечеловеческое отношение" к украинцам. Как он сказал, военкомы своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей от них прячутся, а те, кто попадает в военные части, идут в самоволку.

Тем временем в начале ноября в Украине начала работу горячая линия, по которой можно пожаловаться на работу ТЦК.