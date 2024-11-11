Военнообязанных граждан, не обновивших учетные данные, не подают автоматически в розыск. Они попадают в розыск, только если им выписывают повестку и они ее игнорируют.

Об этом сообщил в комментарии "Суспильному" представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин.

"В общем, если человек не уточнил данные, то есть не выполнил требования закона, в розыск автоматически его не подают. Если же он не прибыл по повестке, тогда он подается на доставку, то есть посылается запрос в полицию. К запросу прилагается корешок повестки - часть, которая остается в ТЦК", - рассказал Истомин.

По его словам, ТЦК не располагает общим списком людей, не обновивших данные. Информация в полицию передается конкретно о каждом правонарушителе - то есть о том, кто проигнорировал повестку.

Ранее представитель Сумского ТЦК рассказал, что большинство мужчин, не обновивших учетные данные до 16 июля, ищут с помощью "Укрпочты" или адресного оповещения. Когда выясняется, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, формируется запрос в полицию о подаче его в розыск.

Между тем в Ивано-Франковском областном ТЦК заявили, что не обновившие свои учетные данные или не имеющие военно-учетных документов военнообязанные автоматически стали нарушителями и находятся в розыске полиции. Правда, в Верховной Раде опровергли эти слова.