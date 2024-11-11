Сотрудникам компании "ДТЭК Одесские электросети" не продлили бронирование от мобилизации.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют скриншот из внутреннего чата компании.

"Коллеги, с понедельника все сотрудники ОЭС, которые забронированы до 13 ноября 2024 года: офисный персонал уходит на удаленную работу, производственный персонал оформляет ежегодный отпуск до конца недели. Дополнительно готовятся выписки приказа о продлении бронирования, но фактически приказа еще нет. Так что прошу провести инструктаж с персоналом, чтобы максимально ограничить перемещения по городу с целью минимизации встреч с РТЦК", - написал один из работников чате.

Напомним, в начале октября Кабинет министров приостанавил бронирование от мобилизации. С 15 ноября власти планируют провести аудит предприятий, которые получили право на бронирование. До 20 ноября отчет по результатам аудита должен получить Кабмин.

Как сообщают СМИ, каждая пятая украинская компания может потерять право бронировать сотрудников от мобилизации после аудита. А саму процедуру бронирования могут ужесточить.