Каждая пятая украинская компания может потерять право бронировать сотрудников от мобилизации после аудита, который планируют завершить к 15 ноября. А саму процедуру бронирования могут ужесточить.

Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источники.

Около 20% компаний после аудита утратят статус критически важных для экономики в военный период потому, что властям не понравились темпы бронирования: отсрочку от армии получили уже 1,5 миллиона человек, причем за два месяца это число удвоилось.

В связи с проверками предприятий их руководство опасается, что сотрудники ТЦК просто встанут на входе и заберут большую часть сотрудников, поскольку у них завершилось действие статуса.

Напомним, 22 октября Кабмин утвердил постановление, по которому предприятия и организации, имеющие право на бронирование работников, повторно проверят на соответствие критериям критической важности для экономики. По итогам проверки при выявлении необоснованного бронирования право на отсрочку от мобилизации может быть отменено.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, с какой целью власти остановили бронирование и начали аудит.