Европейская бизнес-ассоциация призвала Кабинет министров продлить бронирование от мобилизации на два месяца.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В нем напомнили, что 20 октября портал "Дия" внезапно приостановил бронирование критически важных работников предприятий. Кроме того, Министерство экономики приостановило процесс выдачи приказов о бронировании для тех предприятий, которые подавали в бумажном виде.

"Бизнес очень обеспокоен текущим положением дел, в том числе отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. В настоящее время бизнес, являющийся основным источником средств на оборону государства, не понимает, как будет проходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность. Помимо деструктивного влияния на бизнес внутри страны эта ситуация создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков. Внезапное повышение налогов для белого бизнеса, а теперь перерыв в бронировании сотрудников подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнять условия договора, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество. Также возникают вопросы легитимности приостановления процедуры бронирования для проведения аудита", - сказано в публикации.

В ассоциации добавили, что в течение суток получили десятки обращений от представителей бизнеса, которые либо уже находятся в процессе перебронирования, либо планировали подаваться на перебронирование в ближайшее время.

"Как возможное временное решение этой ситуации бизнес предлагает рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в реестре "Оберег" на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний, у которых бронирование заканчивается в течение действия аудита", - добавили в ассоциации.

Мы сообщали, что в приложении "Дия" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации.

А в начале месяца СМИ писали, что Кабмин приостанавливает бронирование.