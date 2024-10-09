В Министерстве обороны Украины заявили, что на время аудита критических предприятий бронирование работников приостанавливать не будут.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии "Суспильному".

По его словам, до 15 ноября в Украине должны провести аудит "критических" предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления, но приостанавливаться бронирование работников в это время не будет.

Ранее стало известно, что аудит будет проведен по личному распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, сегодня Кабинет министров приостановил бронирование от мобилизации. С 15 ноября власти планируют провести аудит предприятий, которые получили право на бронирование. До 20 ноября отчет по результатам аудита должен получить Кабмин. Заявлялось, что если будут выявлены нарушения при бронировании, то получивших бронь военнообязанных лишат права на отсрочку.

Также сообщалось, что военнообязанные граждане, не обновившие данные в ТЦК, не смогут получить бронь. Такой порядок бронирования Кабмин утвердил на днях.