Остановить бронирование военнообязанных в Украине распорядился лично президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник.

По словам источника, президент возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, потому правительство к 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", – объяснил источник причину принятия соответствующего решения.

Напомним, сегодня Кабинет министров приостановил бронирование от мобилизации. С 15 ноября власти планируют провести аудит предприятий, которые получили право на бронирование. До 20 ноября отчет по результатам аудита должен получить Кабмин. Заявлялось, что если будут выявлены нарушения при бронировании, то получивших бронь военнообязанных лишат права на отсрочку.

Ранее мы сообщали, что военнообязанные граждане, не обновившие данные в ТЦК, не смогут получить бронь. Такой порядок бронирования Кабмин утвердил на днях.

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